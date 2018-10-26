Başkan Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde

Başkan Erdoğan "Şimdi TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 kilodan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek andımız İstiklal Marşımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan, fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacak, ülkemizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz." dedi.

"Bölgede huzur var"

Suriye konusuna değinen Erdoğan, "İmzalar atıldığından bu yana İdlib'de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Kızılaykart ile verilen yardımları 'Suriyeliler devletten maaş alıyor.' diye yaydılar. Oysa bu da tamamen AB fonlarıyla yapılan bir projeydi ve kimseye maaş bağlanması gibi bir durum asla söz konusu değildi. Bizim tek bir amacımız var; o da bölgedeki krize Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır. Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz."

"Dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız"

Erdoğan, "Artık Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız." dedi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü eliyle Türkiye'nin tehdit edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "ABD, Münbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürdü. Meselenin er geç arzu ettiğimiz doğrultuda çözüleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu sözlerimiz son ikazlarımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör koridorunu dağıtmış vaziyetteyiz. Ama yeniden oluşumlar kesinlikle bizim açımızdan kabul edilemez. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim kimseyle kavga etmek, hele hele fiili çatışmaya girmek gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi, kaynağında ve kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır.

Kendi harekat planlarımıza göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında bu çalışmaların sahadaki yansımaları görülmeye başlanacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize ve milletimize yöneltilen son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."