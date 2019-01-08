Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili açıklama: Yakında harekete geçeceğiz

AK Parti TBMM grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'ın İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir." dedi.

"Hakkından gelmek boynumuzun borcu" Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur." dedi. 'Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak iftiradır' Erdoğan, "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ''Teröristlerden başka hangi Kürt öldürüldü? Teröristleri öldürmek için ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur.'' dedi.

"Sarı yeleklilerin içlerinde PKK var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak." diye konuştu.

"Sarı yeleklilerin içlerinde PKK var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak." diye konuştu.