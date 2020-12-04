04 Aralık 2020 Cuma 14:48 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET DAVASI

"Her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar.

Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım."

CHP'DEKİ TACİZ SKANDALI

Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur.

"AŞI OLMA KONUSUNDA SIKINTI YOK"

"Çeşitlilik var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız. "

FRANSA'NIN SKANDAL DAĞLIK KARABAĞ KARARI

Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum.



KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız."