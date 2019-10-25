Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisinin yayın yönetmeni ve yazarı hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
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