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Başkan Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

AA19 Kasım 2024 Salı 22:44 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
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Erdoğan, 17 Kasım'da zirveye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu ifade etti.

DEVLET LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin de yer aldığı, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın üyesi olduğu gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderler buluşması vesilesiyle de bazı liderlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Dönem Başkanı olan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ayak üstü sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI BİDEN İLE SOHBET ETTİ

Bazı liderlerin dünkü çekimde hazır bulunmaması nedeniyle zirvenin kapanış gününde, aile fotoğrafı çekimi bir kez daha yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

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