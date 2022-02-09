Başkan Erdoğan'dan ''geçmiş olsun'' dileklerinde bulunan vatandaşlara teşekkür

9 Şubat 2022 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:15

Başkan Erdoğan, kendisine ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Erdoğan teşekkür cevaplarını Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, "Yavruların duası seninle Reis" diyen vatandaşa yanıt olarak, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun..." cevabını verdi.

Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun... https://t.co/jMdE1bnCa9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

"EMİNE HANIM İLE BİRLİKTE GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUZ SENİ"

"Sayın Cumhurbaşkanım Fatıma Zehra da size geçmiş olsun diyor." mesajına Başkan Erdoğan, "Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni..." sözleriyle cevap verdi.

Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni... https://t.co/DRqCHoo4vI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

"SELAM VE MUHABBETLERİMLE"

"Sayın Cumhurbaşkanım. Allah hayırlı acil şifalar versin inşallah. Dualarımız sizinle." mesajını yayımlayan bir vatandaşa Başkan Erdoğan, "Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle..." sözleriyle cevap verdi.

Mehmet Emin kardeşim, hayır duaların için çok teşekkür ederim. Selam ve muhabbetlerimle... https://t.co/SI0ZSCpRSR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

"BİZİ İRİ VE DİRİ TUTAN ŞEY, ELİF SUDE GİBİ PIRLANTA YAVRULARIMIZIN BU DUALARIDIR"

Başkan Erdoğan, "Geçmiş olsun dileklerimizle ElifSude..." paylaşımını yapan vatandaşa "Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır... Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol..." sözleriyle cevap verdi.

Bizi iri ve diri tutan şey, Elif Sude gibi pırlanta yavrularımızın bu dualarıdır... Gözlerinden öpüyoruz. Sağ ol, var ol... https://t.co/po4V0l7BTi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

"MAŞALLAH, KIZIMIZ NE GÜZEL OKUYOR O DUAYI ÖYLE"

Bir vatandaşın, "Canım kızımla bütün dualarımız koca yürekli Cumhurbaşkanımızla beraberdir size ve Emine Hanıma geçmiş olsun Allah şifalar versin." mesajına Başkan Erdoğan, "Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle... Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle..." sözleriyle cevap verdi.

Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle... Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle... https://t.co/gH9794qzAl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Başkan Erdoğan diğer vatandaşlara ise böyle cevap verdi:

Yavrumuza maşallah... Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun... https://t.co/GbAh5meLgy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022