Başkan Erdoğan'dan gençlere ''Asla vazgeçmeyin'' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.
Başkan Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.
Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var! pic.twitter.com/etxoQ8Pi6i