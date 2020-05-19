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Güncel

Başkan Erdoğan'dan gençlere ''Asla vazgeçmeyin'' mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında gençlere, 'Büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin' diye seslendi.

HABERİN
VİDEOSU
19 Mayıs 2020 Salı 22:56 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 23:15
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Başkan Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.


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