Başkan Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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