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Başkan Erdoğan, "Hanuka Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın köken, ırk, mezhep, inanç ayrımına maruz kalmaksızın barış içinde bir arada yaşayabilmelerine, kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerine büyük önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, "Hanuka Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Musevilik inancına mensup tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler bu coğrafyada, vatandaşlarımızın köken, ırk, mezhep, inanç ayrımına maruz kalmaksızın barış içinde bir arada yaşayabilmelerine, kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerine, din ve inanç özgürlüğüne öteden beri büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik telakki eden bir medeniyetin temsilcileri olarak, karşılıklı sevgi ve saygı ortamının gelecekte de devam edeceğinin bilinciyle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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