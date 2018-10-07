Başkan Erdoğan'dan HÜDA PAR'a telgraf
Baikan Erdoğan, Hür Dava Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'a telgraf gönderdi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürr Dava Partisinin (HÜDA PAR) 3'üncü Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'a telgraf gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Yavuz'a bir telgraf gönderdiği belirtildi.
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