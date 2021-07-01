Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

1 Temmuz 2021 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, tanıdım toplantısının ülkemize, milletimize, tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eylem planımızda yer alan hususların belirlenen çerçevede ve sürede amacına ulaşmasını temenni ediyorum.

Bizim inancımızda asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, tüm vasıflar, farklılıklar bu ulvi sıfatın gerisinde kalın. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflandırmasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Bu noktada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafından erkek bir tarafında kadın vardır. Aile yapımızla ilgili hassasiyetimizde kadın ne kadar sorumluluk sahibi ise erkek de o derece mesuliyet sahibidir. Aile yapımızda bir bozulma varsa bunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmek demektir. İktidara geldiğimiz günden beri kadına karşı şiddetle mücadele önceliklerimiz arasında yer almıştır.

Son günlerde bazı çevreler bugün yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz öncesinde 1 Temmuz itibarıyla resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ne kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına karşı şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değil.

Şiddetin her türüyle mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddetin altını özellikle çizmemizin sebebi bu soruna adını koymanın gerekliliğini vurgulamaktır. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor.

Kadına yönelik şiddet kadının kendini güvende hissetmesi gibi temel haklarını kullanmasını da etkilemektedir.

Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların yarının şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Sebebi ne olursa olsun aile içinde yaşanan şiddetin sonuçları kadını ve çocuğu derinden etkiliyor. Tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.

Kadına yönelik şiddeti tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden ele almamız gerekiyor.

İlkini 2007 yılında hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli güncelleyerek bugüne kadar getirdik. Yeni ulusal eylem planımız var olan çalışmaları daha da ileri taşıyarak bu değişimi kucaklamayı amaçlıyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışma için hazırlıklarımızı 2020 yılı başından beri sürdürüyoruz. Eylem planımızı tüm paydaşların katkıları ile hazırladık.

Sorunun tamamen ortadan kalkmasını ele alan bütüncül dökümanı bugün sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelenin başlıkları bu kitapta bulunuyor. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. eylem planının ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Ceza mevzuatının gözden geçirilmesinden, hakim, savcı ve diğer yargı personelinin eğitimine kadar 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor.

ŞÖNİM yönetmeliği kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlar yılda en az 2 kez olmak üzere valiler başkanlığında toplanacaktır.

Ayrıntılar gelecek...