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Başkan Erdoğan'dan İtalya ve İspanya'ya mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya Başbakanı'na mektup: 

Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik..

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