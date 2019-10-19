Başkan Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı: Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.