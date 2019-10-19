22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı: Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.

 

 

Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Büyük endişe: Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun

Büyük endişe: Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun

Ankaragücü-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Ankaragücü-Beşiktaş CANLI ANLATIM

YPG/PKK mutabakata rağmen saldırdı

YPG/PKK mutabakata rağmen saldırdı

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

21 yaşında ilk kez kendini gördü

21 yaşında ilk kez kendini gördü
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Orta Çağ'da yapılmış, tarih fışkırıyor

Orta Çağ'da yapılmış, tarih fışkırıyor

Acil durum ilan edildi! Ülke savaş alanına döndü...

Acil durum ilan edildi! Ülke savaş alanına döndü...

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA