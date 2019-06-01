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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi tebriği

Başkan Erdoğan, 'Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ni tebrik etti. 
 
Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
 
"Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."
 
Erdoğan, "Allah ülkemizin diz çökmesini bekleyenlere, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara fırsat tanımasın." mesajıyla bu akşam katıldığı "Büyük Üsküdar İftarı"daki konuşmasının bir bölümünün yer aldığı videoyu da paylaştı. 
 
Paylaşılan videoda Erdoğan'ın konuşmasındaki şu sözler yer aldı: 
 
"Son günlerine yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi, bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve salı günü vasıl olacağımız Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Tuttuğumuz oruçların, eda ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız hayırların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bu mübarek günlerin hürmetine, sizlere, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, esenlik, bereket getirmesini diliyorum. İstanbul'da, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında bu gece semaya açılan ellerin boş çevrilmeyeceğine inanıyorum. En makbul dua, Müslümanın Müslümana yaptığı duadır. Bu gerçekten hareketle kendi ailemizden başlayarak halka halka tüm milletimizi, tüm Müslümanları ve nihayet tüm insanlığı kuşatacak dualarla gecemizi inşallah ihya edeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri ağız tadıyla daha nice ramazanlara, nice bayramlara ulaştırsın. Rabbim bizlere dünyanın neresinde olursa olsun yardım bekleyen tüm mazlumlara, mağdurlara el uzatacak güç, kuvvet, imkan versin. Rabbim ülkemizin diz çökmesini bekleyenlere, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara fırsat tanımasın." 

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