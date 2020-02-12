12.02.2020 12:46 - Güncelleme: 12.02.2020 13:26

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, İdlib'deki gelişmeler konusunda, "Trump ile her an görüşebilirim." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Başkan Erdoğan, “Şu anda İdlib'de devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı askerlerimizin rejim güçlerinin hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık" dedi.

Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de dışişleri, savunma, istihbaratın Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda mutabakata vardık. En kısa sürede görüşmeleri yapacaklar" diye konuştu.

"BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA GERİ ADIM YOK"

Barış Pınarı Harekatı'nın da "aynı kararlılıkla" devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad'dan Resulayn'a kadar o bölge, Tel Rıfat zaman zaman... Oradaki çalışmalar belli zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde İdlib var. İdlib'de Türkiye'ye yönelik iltica hareketi var. Bu harekate müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Bunu engellemek için Suriye topraklarında çalışmalar yürütüyoruz. Bunları yaparak da bu insanları orada iskan edelim istiyoruz."

"KADİR İNSANİ VE VİCDANİ BİR DURUM SERGİLEDİ"

Kadına şiddeti önlemek isterken cinayet işleyen Kadir Şeker hakkında yürütülen soruşturmaya da değinen Erdoğan, "O tabii orada Kadir insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç yargıyla ilgili süreç. Temenni ederiz ki adil bir karar çıkar" ifadelerini kullandı.