Başkan Erdoğan'dan kan bağışçılarına ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.
Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.
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