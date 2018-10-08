Başkan Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Başkonsolosluk 'Buradan çıktı' diyerek kendini kurtaramaz

Bu olayın ülkemizdeki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci takip etmek, kovalamak, bizim hem siyasi, hem insani görevimizdir.

Bunu, bazı çekinceler içinde kalarak kendi haline bırakamayız.

"KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARININ, İDDİALARINI İSPAT ETMELERİ GEREKİYOR"

Örneğin bu kişi bir gazeteci. Ve nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu başkonsoloslukta, orada nikahla ilgili muameleleri yapacakken, bir insan kendisi içeri girip de, dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki başkonsolosluk görevlilerinin. Orada kamera yok mu, hepsi var! Bunu ispat etmeniz lazım.

Dışarı çıktığı zaman herhalde nişanlısıyla buluşarak gitmesi gerekmez mi?

"EMNİYETİMİZ VE İSTİHBARATIMIZ SEFERBER OLDU"

Bize müracaat edildiği andan itibaren, gerek emniyet teşkilatımız, gerek istihbarat teşkilatımız, hepsi seferber olmuş durumdalar.

"BAŞSAVCILIK TEYAKKUZA GEÇTİ"

İlk andan itibaren Adalet Bakanlığı'na verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız teyakkuza geçti.

"ÇIKAN BAZI HABERLER BİZİ DE DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar tabi ki ister istemez bizi de düşündüren konular.

"KONSOLOSLUK YETKİLİLERİN "BURADAN ÇIKTI" DİYEREK KENDİNİ KURTARAMAZ"

Bir an önce neticeyi almak durumundayız ve başkonsolosluk yetkilileri "buradan çıktı" demekle kendilerini kurtaramazlar. Eğer çıktıysa bunu görüntülerle ispat etmek durumundasınız.

Kalkıp da, Türk makamlarına "nerede bu" diye soranların, öncelikle bu iş nasıl oldu diye sormaları lazım.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELİP GİDENLERLE İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR"

Havaalanına giriş çıkışlar inceleniyor. Suudi Arabistan'dan bazı gelen gidenler var, başsavcılık bununla ilgili de gerekli çalışmaları şu anda yapıyor.