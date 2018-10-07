Başkan Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Savcılık incelemeye aldı

Erdoğan"(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız.Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz." ifadelerini kullandı
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