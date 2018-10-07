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Başkan Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Savcılık incelemeye aldı

Başkan Erdoğan: '(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Büyükelçiliğe giriş çıkışlar hepsi inceleniyor. Süratle bir netice alalım istiyoruz.'

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Erdoğan"(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız.Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz." ifadelerini kullandı 

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