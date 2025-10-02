Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e sert tepki: Sumud Filosu'na haydutluğu lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum.

İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Sumud filosu, Gazze'deki vahşetin, İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görünmesini sağlamıştır. Türkiye, Sumud filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.

Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak ateşkesin tesisi sulhun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud filosu, Gazze'deki vahşetin, İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görünmesini sağlamıştır. Türkiye, Sumud filosundaki tüm umut yolcularının yanındadırhttps://t.co/EOpBrsRFvT pic.twitter.com/ferjTKJaR3 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

"NETANYAHU'NUN BARIŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülün olmadığını göstermiştir.

Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır.

"AK PARTİ'YE ŞAŞI BAKANLARDA DEĞİŞİM EMARESİ GÖREMİYORUZ"

Her birimiz aynı ufka bakıyor, aynı hedefe doğru beraberce yürüyoruz.

Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen bakıyorsunuz aynı hatalı analizler.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen bakıyorsunuz aynı hatalı analizlerhttps://t.co/EOpBrsRFvT pic.twitter.com/pbaXgVAg2i — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

İktidar olarak bir ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz. Fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala hiçbir değişim emaresi göremiyoruz.

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı.

AK Parti'nin her bir emektarı benim yol arkadaşımdır, kardeşimdir, kaderdaşımdır, onunla aramızda son nefese kadar sürecek kopmaz bir bağ vardır.

Hiç kuşkusuz değişimi hayatın değişmez gerçeğidir. Biz de bugünlere değişerek, kendimizi ve kadrolarımızı yenileyerek geldik.

"AK PARTİ AİLESİNE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmalarına evelallah izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan gece gündüz çalışacağız.

Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

CHP'de yaşanan ve artık gelenekselleşen kavgaların ve hakaretlerin hiçbiri hamdolsun bizde yaşanmadı. Partimize zerre miskal katkısı olan kardeşlerimizin hak ve hukukuna her zaman riayet ettik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmalarına evelAllah izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan gece gündüz çalışacağızhttps://t.co/EOpBrsRFvT pic.twitter.com/nFiwaDd5zG — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

"CHP SUÇ ÖRGÜTÜNÜN VESAYETİNDEN ÇIKAMADI"

Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclisi kırıp kaçması aslında bunların zihniyetlerinin görülmesini sağlamıştır. Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.

Bunların siyaset yapma tarzı işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuığu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Yapılan ayıp doğrudan Meclis'e ve millete karşıdır. CHP en büyük saygısızlığı dillerinden düşürmediği milli iradeye ve Gazi Meclis'e karşı sergiledi.

CHP, ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyan suç örgütünün vesayetinden hâlâ çıkamadı.

Oturumun ardından siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü, empati temennilerimizi ilettik.

Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye başladı. Konserinden, asfaltına, reklamından imarına kadar elinizi nereye atsanız oradan yolsuzluk skandalı fışkırıyor.

Yaklaşık 28 milyonun oyunu alan Cumhurbaşkanı olarak Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye başladı. Konserinden, asfaltına, reklamından imarına kadar elinizi nereye atsanız oradan yolsuzluk skandalı fışkırıyorhttps://t.co/EOpBrsRFvT pic.twitter.com/3cFG4m0JN0 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 2, 2025

CHP GENEL BAŞKANI SABAH AKŞAM KRİZ DUASINA ÇIKIYOR

Daha otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar, bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kriz duasına çıkıyor.

Seçim meydanlarından "Allah'ın suyundan para mı alınır?" diyorlardı. Şimdi millet, fahiş fiyatla bile olsa neredeyse içecek su bulamıyor.

Balıkları bahane ederek nükleer enerjiyi eleştiriyor, ertesi hafta Türkiye'nin doğalgaz tedarik anlaşmalarını diline dolaşıyor. THY'nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryolar yazıyor.