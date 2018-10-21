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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunu ancak insanlıktan nasibini almayan söyleyebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA'nın İstanbul'daki genel merkez binasının açılışında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler hakkındaki sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, 'Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibi almayan söylebilir. Ensar ile muhacir nedir bu bilmez. Bunlarda böyle bir kavram yok. Bunlar her zaman zulümle içiçe olmuş' dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'deki konuşmasında Suriyeliler hakkında sarf etmiş olduğu "Türkiye'deki Suriyelileri tekrar göndereceğiz" sözlerine Başkan Erdoğan'dan sert tepki geldi. 
 
CHP'nin zulümden zevk aldığını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
 
"Ana muhafetin başı İngiltere'de Türkiye'deki Suriyelileri tekrar göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibi almayan söylebilir. Ensar ile muhacir nedir bu bilmez. Bunlarda böyle bir kavram yok. Bunlar her zaman zulümle içiçe olmuş. CHP'nin tarihini iyi biliriz. Onların yakın siyasi tarihimizde Adnan Menderes'i arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar Ankara'dan- İstanbul'a teröristlerle yürüyebilirler. Biz rahmetle yürümeye devam edeceğiz."
 

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