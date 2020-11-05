Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sus da adam sansınlar

05 Kasım 2020 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarım bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız hepsi bölgede seferber olmak üzere bu işi yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. 1 ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?

*Bir işi bilirsin konuşursun. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun, sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz İzmir milletvekilisin şöyle bir uğrayıp günü birlik gidip dönüyorsun. Senin bir defa başından sonuna kadar kalman lazım. Bunu da yapmıyorsun kalkıp orada hayatını herşeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım bunlarla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile de ilgili bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti. Şimdi bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada. Hazırlıklar yaklaşık 4 bine yakın çadırla orada hazır oldular. Yoğun bir şekilde de çadır kurulumları yapıldı.

*Kaldı ki KYK yurtlarını da biz bu konuda tamamen oraya geçmek isteyen vatandaşlarımız için hazır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız KYK yurtlarında da kalabilirdi. Fakat vatandaşlarımız o süreç içinde çadırları tercih ettiler. Allah'tan havalar ciddi manada soğumuş değil. Hangi imkan istendiyse sağlandı.

*Kalkıp şöyle bir geriye bakıp neler olmuş hassasiyetini göstermeyen zihniyet şimdi kalkıp yalan yalnış ifadeleri kullanıyor. AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki, bütün bu STK'ları bir araya getirelim. Buralarda bir zafiyet oluşmasın.

*Depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada tarım orman hayvancılığa ait bölgeyi 1 milyon 400 bin metrekare rezerv olarak yapılacak olan konutlara tahsis ettik.

*Bütün orada zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımızı bunlara göre atıyoruz. Tüm bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.

*Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm için 15,5 milyar liralık destek verdik. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu illerde dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor.

*Her kurumumuz kendi görev alanında çok güçlü bir altyapı ve yetişmiş insan kaynağına kavuşmuştur.

*Geçtiğimiz salı günü yani 3 Kasım tarihi iktidara gelişimizin 18. yıl dönümüydü bu vesile ile yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi bütünüyle temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Ancak deprem nedeniyle bu programın tören kısmını iptal ettik. Bir milyon fidanı toprakla buluşturma işi ise şu anda devam ediyor.

*Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz

*18 yaşını doldurmuş her bir gencimizi partimize üye olarak görmek istiyoruz

*Üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan diğerine insan zinciri oluşturabiliriz

*İnsanları küçümseyen bir AK Parti yöneticisi varsa bulunduğu yerde haksız işgalcidir

*AK Parti'nin hiçbir yöneticisi milletten kopuk olamaz, kopuk yaşayamaz

*Her gün yeni gönüllüler kazanmak için daha çok gayret edeceğiz

*AK Parti'nin büyümesi demek milletimizin büyümesi ve güçlenmesi demektir

*Sırtını millet dışında herhangi bir güce dayayanlar, siyaset sahnesinden yok olup gitti

*Teşkilatlarımız arasındaki yeni üye yarışı hayırda yapılan bir yarıştır

*Sizlere ve 11 milyon 200 bin üyemizin her birine güveniyorum

*Milletimiz AK Parti'yi kurarak 21. yüzyıldaki büyük hamlesini başlatmıştır

*Attığımız her adımda belli kesimlerin koro halindeki itirazlarıyla karşılaştık

*Orman varlığımızı 1.9 milyar hektar artırdık

*Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyoruz. Sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar

*Çiftçilerimize 11 ayda 17 milyar 100 milyon liralık tarımsal destek verdik

*Bazıları sinsilik peşinde koştuğu buğday ithal ettiğimizi söyleyerek kafaları bulandırmaya çalışıyor

*Biz buğdayda ihraca yönelik ithalat yapıyoruz

*Bazıları Türkiye'nin tohumda dışarıya bağımlı olduğunu öne sürüyor. Ya sor be! Görevlendir adamlarını. Ama dert başka. Geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 kat artmıştı

*Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız

*Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez

*Geri dönüşüm tesisleri konusunda yıllık 35 milyar lirayı bulan bir hacim oluşturduk

*Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren

*Gerek başkan gerek il yönetiminde görev alacak arkadaşlarımızı hesabi değil, hasbi olarak seçecek ve il teşkilatlarımızı oluşturacağız