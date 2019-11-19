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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tank palet fabrikası' tepkisi: Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edeceğiz

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası iddilarına sert tepki göstererek, 'Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle devredildiği tekrar tekrar anlatıldı. Arkadaşlarımız nu konuyu Sayın Genel Başkana, ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin iddialarına çok sert tepki gösterdi. İşte Başkan Erdoğan'ın  açıklamaları:
 
Dışarıdan gelen her türlü saldırıya, yöneltilen her türlü iftiraya karşı biz ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatlerini sonuna kadar savunuruz. Bu konuda en küçük bir sıkıntımız yok. Üzüntü verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. "Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da, Türkiye’ye ne olursa olsun" anlayışının ürünü söylemler, adeta birilerinin varoluş gayesi haline dönüşmüştür.
 
Özellikle CHP Genel Başkanının, yalanlığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi, artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya’daki tank palet fabrikasıdır. Bu konuyu biz defalarca izah ettik. Arkadaşlarımız defalarca bilgileri, belgeleri kamuoyuyla paylaştılar, Savunma Bakanlığımız detaylı bir açıklama yaptı.
 
Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle devredildiği, yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Buna rağmen CHP Genel Başkanı hala, fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor.
 
Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK’yı batırmak olan birisinin, böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunun elbette farkındayız. Onun için dün Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda arkadaşlarıma talimat verdim. Bu konuyu Sayın Genel Başkana, ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz.

Yerli imkanlarla üretildi: Çin görüntülerini yayınladı

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