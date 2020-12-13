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Başkan Erdoğan'dan kira müjdesi! Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından milyonların, esnafın gözü yarınki toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları da değerlendirilecek.

13 Aralık 2020 Pazar 17:21 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 17:37
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Salgın döneminde ekonomik destek paketleri devrede. Şimdi de sırada kira düzenlemesi var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.

Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.

Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.

Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.

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