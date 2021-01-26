26 Ocak 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Devlet korumasındaki çocuklarımızın yetiştirme modelini baştan sona değiştirdik. Çocuklarımızı koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine geçtik. Hali hazırda 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını aile ortamına yakın bir şekilde hazırladığımız bu ortamlarda sürdürüyoruz. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas bir şekilde tespit edilen ve denetlenen koruyucu ailelerin yanında hayatına devam ediyor

- Koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırmakta kararlıyız.



- 2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik.

- Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.

- Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur.

- (Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı.

- İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle aşılamayı başlattık, devam ediyor.

- (Kovid-19 salgını) En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.

- Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık.