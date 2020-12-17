17 Aralık 2020 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:46

Başkan Erdoğan, hastanelerin pandemi bölümünde çalışan sağlık çalışanlarının Kovid-19 olmaları durumunda, meslek hastalığı ya da vazife malulü sayılması için iki bakanlığa talimat verdi.

SGK’nın Kovid19’u meslek hastalığı saymayan genelgesine, sağlık sendikaları itiraz ederek konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 10. Dairesi, iptal talebini redderek, meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin genelgenin hukuka uygun olduğuna hükmetti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlıkçılar ve kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine devreye girerek, düzenleme talimatı verdi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarının Kovid-19 geçirmeleri halinde “meslek hastalığı”, “vazife malulü” sayılma taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Bu talimat üzerine Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma başlattı. Bakanlıklar, hazırladıkları raporu bir sonraki kabine toplantısında Başkan Erdoğan’a sunacak.

DÜZENLEME YENİ YILDA

Söz konusu düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek şunları ifade etti: “Bizim kadrolu sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu düzenleme sözleşmeli personeli de kapsayacak. Yeni düzenlemeyle, sözleşmeli sağlık personelleri için de meslek hastalığı olması planlanıyor.”

‘ELLERİNİ TUTUP, DESTEK OLUYORUZ’

Kovid hastalarına bakmak için sosyal medyada refakatçi borsası oluşsa da hastaların en büyük destekçisi sağlık çalışanları oldu. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımda görev yapan hemşireler “Onların ellerinden tutup destek oluyoruz” dedi.