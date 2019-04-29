24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9494
  • 6,6598
  • 244.655
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan 'Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

3 gün sonra acı haber

3 gün sonra acı haber
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA