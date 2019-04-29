Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
Başkan Erdoğan 'Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
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