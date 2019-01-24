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Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu: Kardeşim! Dik dur, yanındayız

Başkan Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. Öte yandan Maduro; halka yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.' açıklamasında bulundu.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.
 
ABD'nin skandal kararına ilişkin konuşan Maduro "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor! Sadece halk kendi başkanını belirler. Vazgeçmiyorum" dedi..
 
TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ
 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.
 
ERDOĞAN'DAN MADURO'YA DESTEK TELEFONU
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı.
 
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."
 
Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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