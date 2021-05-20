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  • Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
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