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Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Takım, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, "Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye "Allah şifalar versin." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sonrasında milli kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum." dedi.

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