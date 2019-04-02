Başkan Erdoğan'dan 'Miraç Kandili' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç Gecemiz Mübarek Olsun." ifadelerini kullandı.