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Başkan Erdoğan Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayınladı

bAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, Noel yortuları vesilesiyle tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel yortuları vesilesiyle kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mensubu olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, insanlar arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına tarih boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteren bizler, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunutebrik ediyorum."

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