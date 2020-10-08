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Güncel

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.' dedi.

08 Ekim 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:32
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"Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir."

"Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır"

"Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir."

"Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir."

"ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."

"Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı"

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