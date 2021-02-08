08 Şubat 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Bayburtlu, Giresunlu, Niğdeli, Zonguldaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli insanları, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasret ile, muhabbet ile selamlıyorum. Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Temizlik, Maske ve Mesafe kurllarına dikkat ederek kongrelerimizi gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz.

Ülkemize milletimize hizmet heyecanımızı yenileyen kongrelerimizi şölene çeviren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamızın mayası, ülkemize, milletimize hizmet etme aşkı ile yoğrulmuştur.

Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

AK Parti'nin ülkemizi büyütme ve refahını artırmak için verdiği mücadelede herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır.

Partimizin 18 yıldır kesintisiz iktidarda kalıyor olmasının temel nedeni, milletimizin tamamının kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır.

Derdini dinlemedik, gönlünü kazanmadık vatandaş bırakmamanızı istiyoruz. Türkiye düşmanlarına kendilerini kiralamış kişiler ülkemizin istikrar, huzur ve demokrasisine saldırıyor. Bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Karşımızdaki bu hazin tablo, sürekli teyakkuzda bulunmamız gerektiğini teyit ediyor. Çocuklarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışma ve mücadele etmek gerekiyor. Ana kademe ve gençlik kollarındaki kardeşlerimiz işte böylesine büyük bir vebali üstlendiler.

Rabiamız geleceğe güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Küresel, siyasi dönüşümün etkisi ile büyük devletlerin yaprak gibi sallandığı dönemde bizim Türkiye olarak sapasağlam durmamızın yolu buradan geçiyor.

Hırsları, karanlık hesapları, kendi ülkelerinin felaketini isteyecek kadar gözü kararanlara ne desek boş. Ama vaktimiz ve enerjimizin tamamını kullanarak herkese olduğu gibi bunlara da hedeflerimizi, yaptıklarımı ve yapacaklarımızı anlatacağız. İçlerinden birine bile bu hakikati gösterebilirsek ülkemize büyük bir iyilik yapmış oluruz.

Basın ve sosyal medya mecraları gönül faaliyetlerimizi duyurduğumuz yerlerdir. Yapmamız gereken kapıları çalmak, dertlerini dinlemek, yardımcı olabilecek durumlarda gerekli irtibatı sağlamak, gönüllerine girebilmektir.

Kimseyi ötekileştirmeden, insanları mezhebi, meşrebine göre ayırmadan kucaklayacağız. Kardeşi, kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye paydasında birleştiren bir parti olduk. Gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik.