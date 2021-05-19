19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 'Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Bundan bir asır önce sınırları Balkanlardan Kafkaslara ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan Osmanlı'yı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu da milletimize mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından da saldırılar çeşitli kisveler altında hep sürmüştür. Son 19 yıldır istikrar ve güven iklimi ile ülkemiz gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur. 21. yüzyılın lider ülkesi olarak Türkiye küresel sistemde hakettiği yeri alacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Milletimiz Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken aynı günlerde birileri de ülkeyi yabancı ülkelere verme hesabı yapıyordu.

"BUGÜN 19:19'DA BALKONLARA, KAPI ÖNLERİNE ÇIKIP İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ"

Bugün aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz. 19 Mayıs'ı bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz. 19 Mayıs'ı salgın şartlarında arzu ettiğimiz coşkuyla geçirememenin üzüntüsü içindeyiz. Buna rağmen heyecanı yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacağız. Bu akşam saat 19:19'da Türkiye'nin her ilinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlara, başta şahsım olmak üzere, kapı önlerine çıkıp, yürekten gelen sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız.

ABD'YE TEPKİ

Filistin'de herkesin gözü önünde yüzlerce insan öldürülüyor. Dünya bu zulmü sessizce izliyor. "Erdoğan bu şekilde konuşmamalı" diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulümü gördüğümüz yerde en yüksek şekilde haykıracağız. Filistin'de gördüğünüz gibi 8 yaşında, 10 yaşındaki çocuk, babası şehit ediliyor, annesi şehit ediliyor, kardeşleri şehit ediliyor, o çırpınarak, ağlayarak onların arkasında gidiyor, 'Baba yolun açık olsun' diyor. Biz de babası için şehadete kavuştuğu yolculukta, yolun açık olsun diyecek kadar, bizim şuurumuz var. Biz de o yavru ile beraber bu şehadet yoluna çıkanlara, yolunuz ve yolumuz açık olsun diyoruz. Birileri şöyle demiş, böyle demiş, onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, hak, adalet, demokrasi diyorsak, gereğini yapacağız. Güçlüyüm öyleyse haklıyım. Hayır. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok.

GENÇLERE ÇAĞRI

Sizlerden iki yıl önce, Samsun'da yine bir 19 Mayıs'ta aldığım sözleri tekrar duymak istiyorum. 19 Mayıs ruhunu tıpkı, 102 yıl önce, ilk günkü gibi yaşatmaya var mısınız? Tıpkı o günkü coşkuyla sürdürmeye var mısınız? Gençler, 29 Ekim'de ilan ettiğimiz Cumhuriyetimize, son devletimizin olduğu bilinciyle sahip çıkmaya var mısınız? Gençler, uğrunda büyük acılar çektiğimiz demokrasimize gözümüz gibi bakmaya var mısınız? Gençler, 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadeleye var mısınız?