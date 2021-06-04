Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

04 Haziran 2021 Cuma 17:00 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 17:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikasının açılış töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum. Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyo maskesi ile Emniyet'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden bir kaçıdır.

Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Yetmez, bunu yayılmacı ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. MFA Maske'yi de devletimizin sağladığı teşviklerden faydalandırdık. Şirketin yeni yatırımların arefesinde olduğunu öğrenmekten de bahtiyarlık duyuyorum.

Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."

84 MİLYONUN DERDİNE DERMAN OLMAYI KENDİMİZE GÖREV BİLİYORUZ

Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. 661 milyar lira destek sağladık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile maske sıkıntısı yaşadığı bir dönemde biz vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.