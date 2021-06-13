13 Haziran 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz."

Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgenin teminatıdır. Karabağ Zaferi kalıcı zaferin kapısını aralamıştır.

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