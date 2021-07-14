Bartın - Kurucaşile yolu açılıyor! Başkan Erdoğan: Toplamda 10 milyon 800 bin lira tasarruf sağlayacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bartın'ın Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında yer alıyor. Turizm alanında yakalanan ivmeye bağlı olarak bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün hizmete sunuyoruz.

Bu güzergahta 267 metrelik Cumayalı viyadüğünü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttı. Yolun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız.

Bu önemli eserin inşasında emeği geçen bakanlığımız başta olmak üzere kurum, yüklenici firma, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.