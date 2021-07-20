Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar

20 Temmuz 2021 Salı 13:28 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 13:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız.

Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz.

19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

2 gazi kent, Gaziantep ile Gazi Magusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı.

Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz

Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır.

Yavuz çıkarma plajı barış harekatının ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir.