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  • Başkan Erdoğan'dan önemli ziyaret! ''Yanımızda olduğunu hissetmek bize güç veriyor''
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Başkan Erdoğan'dan önemli ziyaret! ''Yanımızda olduğunu hissetmek bize güç veriyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği cemevinin dedesi Hüseyin Öz, “Cemevlerine yapılan saldırılardan ötürü Cumhurbaşkanının bizim yanımızda olduğunu hissetmek, desteklediğini görmek bizi güçlendiriyor” dedi.

IHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşacak. Erdoğan'ın burada muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek iftar programına katılması bekleniyor. Buluşma öncesi Hüseyin Gazi Türbesi'nin cemevi dedesi Hüseyin Öz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Öz, cemevlerine yönelik saldırılardan sonra Erdoğan'ın bu ziyaretinin kendilerine güç vereceğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANININ BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETMEK BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Öz, "Cumhurbaşkanımızın ilk defa bir cemevini ziyaret etmesinden ötürü ve burayı seçmesi bizim için ayrıca bir mutluluk. Son dönemlerde cemevlerine yapılan saldırılardan ötürü Cumhurbaşkanının bizim yanımızda olduğunu hissetmek, desteklediğini görmek bizi güçlendiriyor. Bu bakımdan önem veriyoruz. Kısmet olursa bu akşam birlikte muhabbet ederek oruç açacağız, taleplerimizi dile getireceğiz" diye konuştu.

Cemevlerinin statüsü ile ilgili bir müjde beklediklerini ifade eden Öz, buluşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davet edilen 10 cemevi dedesinin de katılacağını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • cemevi
  • Hüseyin Öz

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