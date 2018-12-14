Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı: Devamı gelecek

"Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur." diyen Başkan Erdoğan, "Sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karacak'ta operasyonumuzu yaptık, bunun gerisi gelecektir." mesajını verdi. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"FIRAT'IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı politikanın temelinde zalimin karşısında mazlumların yanında yer almak bulunuyor. Irak ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü adı altında yakıp yıkanlar vebal altındadır. Daha önce Cerablus, Afrin, İdlib gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlıyız. Dün akşam operasyonlarımızı yaptık. Sınırlarımıza tehdit oluşturan Sinvar ve Karacak'ta operasyonu yaptık. Gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize tehdit varsa, cevabı da anında verilecektir. Tel Rıfat'tan askerlerimize yönelik kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.