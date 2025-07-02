Başkan Erdoğan'dan Özel'e ''karikatür'' tepkisi: CHP yönetilemiyor, kıble sorunu var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç, fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı.

Konuşmasına programı düzenleyenlere teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Bilhassa, tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına, izzetlerine cesaretle sahip çıkan Filistin'in, Gazze'nin yiğit kadınlarını partimiz adına, sizler adına, kemal-i hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin arkasından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyor. O kadınlar ki her türlü zorluğa, zorbalığa, zulme ve zahmete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. O kadınlar ki tam bir asırdır fedakarlığın, cesaretin, direnişin, muhteşem ve muazzam bir özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın şair, merhum Fedva Tukan'ın 86 yıllık ömründe nice acıyı, işgali, katliamı, toprak gaspını gördüğünü söyleyen Erdoğan, Tukan'ın direniş ruhunu, "Gevşeklik, kızgınlık ve hiddet içimize asla geri dönmeyecek. Savaş meydanında alınlarımızda yorgunluk belirmeyecek. Dinlenmeyeceğiz. Karanlığı kovana dek dinlenmeyeceğiz." sözleriyle anlattığını aktardı.

Erdoğan, sarsılmaz imanla, yıkılmaz iradeyle mücadele bayrağını hiç yere düşürmeyen Gazze'nin, Filistin'in kadınlarına kürsüden bir kez daha dayanışma duygularını ifade ettiğini belirterek, merhum şair Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini paylaştı.

"LİDERLİK AKADEMİSİ BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEMDEDİR"

Liderlik Akademisi'nin, Kadın Kolları başta olmak üzere AK Parti, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, eğitimden medya ve iletişime, aile ve dijitalleşmeden diplomasi ve yapay zekaya birbirinden farklı alanlarda 3 gün boyunca düzenlenecek atölyelerin, derslerin ve yan etkinliklerin verimli geçmesini diledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu hususu, evvel emirde altını çizerek belirtmek istiyorum; teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu platformu, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirecek genç kadroların yetiştiği bir dava mektebi olarak telakki ediyoruz. Bu formatı, milli ve manevi şuurun, mücadele bilincinin, fikri derinliğin ve aksiyon kabiliyetinin tahkim ve takviye edildiği programlar silsilesinin yeni bir halkası olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacak önümüzdeki yüzyıla silinmez bir damga vuracak, azimli, sabırlı, kararlı, özgüvenli kadroların yetiştiği Liderlik Akademisi, bizim için hayati önemdedir. 3 gün boyunca bilgileriyle, deneyimleriyle, vizyonlarıyla, katılımcılara yol gösterecek tüm bakanlarımıza, başkanlarımıza, parti mensuplarımızın tamamına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla, bizleri millete hizmet yolundan ayrılmasın. Kavlimizi, kalbimizi ve gayemizi, istikamet üzere kılsın. Birçok kez ifade ettiğim şu gerçeği bugün sizlere tekrar hatırlatıyorum; Biz, milletin sinesinden doğan, bu aziz milletin duasıyla yola çıkan alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareketiz. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz."

"MİSYONUMUZ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TÜM İHTİŞAMIYLA İNŞASIDIR"

AK Parti davasının, yıllarca kendi öz yurdunda, öz vatanında hor görülenlerin, ötelenen, örselenen, yok sayılanların davası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu kutlu dava, bilgiyi erdemle, mücadeleyi hikmetle, kudreti tevazu ile harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır." dedi.

Erdoğan, "Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır. Biz işte buyuz, bunun için çalışıyoruz, bunun için siyaset yapıyoruz.

Atalar ne güzel söylemiş, 'Sel ağzı yuva tutmaz.' Sizler de fevkalade sağlam bir temel üzerinde yükselen, harcı bin bir emekle, alın teriyle, fikir çilesiyle yoğrulmuş Erdemliler Hareketi'nin mensuplarısınız. Biz, partimizi böyle kurduk. 'Erdemliler Hareketi' dedik, yola böyle çıktık. Bugün aramızda olan kadın kolları ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, teşkilat başkanlarımızın ve merkez karar yönetim kurulu üyelerimizin bu şuurla çalışmasını, milletimize bu bilinçle hizmet etmesini bekliyorum."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı.

Konuşmasında, "Liderlik, önünü görmek değil, dağın arkasında neler bulunduğunu, hangi risklerin ve fırsatların sizi beklediğini öngörebilmektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin son 23 yıldaki en büyük avantajı AK Parti gibi vizyoner, çalışkan, dirayetli ve liyakatli kadrolara sahip olmasıdır. Muhalif veya muvafık fark etmeksizin elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği ikrar ediyor. AK Parti olarak eser, hizmet, icraat, proje, reform ve yatırımlarımızla Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. 783 bin kilometrekare büyüklüğündeki vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. Adımızı şanla, şerefle milletin gönlüne yazdırdık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayi atılımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden aile ve sosyal politikalara, Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik."

Bu süreçte mücadelelerinin kolay olmadığını, dikensiz gül bahçesinde yürümediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye kalktılar. Sokak terörüyle bize diz çöktürmek, milli iradeyi esir almak istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle önce 17-25 Aralık'ta, sonra 15 Temmuz'da üstümüze geldiler. Ama hiçbirinde muvaffak olamadılar. Her seferinde ya milletin çelikten iradesine ya da işte bu kadronun cesur, asil, vakur duruşuna tosladılar."

Erdoğan, baskılara boyun eğmediklerini, tehditlere prim vermediklerini, dik durduklarını ama hiçbir zaman diklenmediklerini dile getirerek, "Milli iradeyi bu ülkede egemen kılmak, Türkiye'yi tarihine ve birikimine yakışır bir seviyeye ulaştırmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik. 'İki günü eşit olan ziyandadır' bilinciyle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun, her türlü engele, sabotaja, çelmeye rağmen pek çok alanda ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik." dedi.

"HAYATIN HER ALANINDA KADINLARIN AKTİF BİR ŞEKİLDE ROL ALMASINI SAĞLADIK"

Elde ettikleri başarıda en büyük paya kadınların sahip olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti'yi kadınlarla birlikte kurduklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çizgisi, duruşu, değer ve ilkeleriyle Türk siyasetinde yepyeni bir sayfa açan AK Parti'miz, yine kadınların gayretleriyle yükseldi. Şunu açık ve net ifade etmek isterim; çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında elde ettiğimiz her başarıda sizlerin emeği, katkısı, imzası, mücadelesi var. Metropollerden en ücra köylere, tüm evlere, tüm hanelere, tüm gönüllere kadınların sayesinde girdik. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyası ve sivil toplumda hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını, güçlü bir biçimde var olmasını sağladık."

2004'te Anayasa'da yaptıkları düzenlemeyle kadın erkek eşitliğini teminat altına aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin oranını yüzde 13'ten yüzde 53'ün üzerine taşıdık. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik. Kadın kooperatiflerini güçlendirdik. Kadın girişimcilere yeni destekler, yeni hibe ve teşvik paketleri sunduk. Kadın istihdamını yüzde 25,3'ten aldık yüzde 33'e taşıdık. Kadın milletvekili oranını yüzde 4,4'ten yüzde 20 seviyelerine biz çıkardık." ifadelerini kullandı.