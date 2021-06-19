Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi vereceğim

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye'de tatil yapan turistler, kolay kolay vazgeçemiyor

Aşılamayla birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Rusya'nın attığı adım memnuniyet verici, devamı da gelecek

(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.



(Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması) Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz