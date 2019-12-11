Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.