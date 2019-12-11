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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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