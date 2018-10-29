Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan askerler Dikmen ve Türkel'in ailelerine telgraf gönderdi. Erdoğan, telgrafında Jandarma Uzman Çavuş Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Türkel'in ailelerine başsağlığı diledi.
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