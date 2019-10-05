Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Başkan Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Başkan Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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