25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
 
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.  

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Putin: Türk dostlarımızla ele aldık, durum kontrol altında

Putin: Türk dostlarımızla ele aldık, durum kontrol altında

Fatih Terim, Onyekuru'nun alternatifini buldu

Fatih Terim, Onyekuru'nun alternatifini buldu

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Erken emeklilik için yeni fırsat! Tasarı Meclis’e geliyor

Erken emeklilik için yeni fırsat! Tasarı Meclis’e geliyor

Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil

Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA