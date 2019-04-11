16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7201
  • 6,4624
  • 239.864
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan askerin ailesine taziyelerini iletti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kır'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Bolivya Devlet Başkanı Morales, askeri ''Türkçe'' selamladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

Rusya'dan Sudan açıklaması: Kabul edilemez

Rusya'dan Sudan açıklaması: Kabul edilemez

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Sudan’daki darbe girişiminde son durum

Sudan’daki darbe girişiminde son durum

Domuz bağıyla bağlayarak öldürüp kaçmıştı...O katil tutuklandı!

Domuz bağıyla bağlayarak öldürüp kaçmıştı...O katil tutuklandı!

Adana'da dehşet! Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü

Adana'da dehşet! Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Gerçekci ve 3 boyutlu sıradışı dövme örnekleri

Gerçekci ve 3 boyutlu sıradışı dövme örnekleri

Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA