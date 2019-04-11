Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kır'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.