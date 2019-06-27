Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Candan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.