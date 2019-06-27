Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Candan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.