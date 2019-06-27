31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7826
  • 6,5879
  • 260.754
  • 95.531
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın ailesine başsağlığı diledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Candan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Dünya bunu konuşuyor! Yine titredi

Dünya bunu konuşuyor! Yine titredi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı
 

POPÜLER HABERLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

100 metreden 4 milimetrelik çelik zırhı deliyor!

100 metreden 4 milimetrelik çelik zırhı deliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA