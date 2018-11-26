Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Berçin'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin çarptığı polis memuru İmdat Berçin, şehit olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.