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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan, Batman'da şehit düşen polis memuru Birol Öztekin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Öztekin'in ailesine başsağlığı diledi. Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Demhat Agir" kod adlı terörist Baver Damlayıcı etkisiz hale getirilirken, polis memuru Öztekin şehit düşmüştü.

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